Twee doden in Alpen en lange files door zware sneeuwval

Gisternacht zaten zo'n 300 reizigers vast in een trein die niet verder kon rijden doordat een boom op de bovenleiding terecht was gekomen. Ook trof stroomuitval zo'n 4000 huishoudens, nadat bomen en takken op de elektriciteitsleiding waren gevallen.

Verwachting

Het blijft de komende dagen sneeuwen in de Alpen. In de buurt van Tirol komt er in de nacht van maandag op dinsdag een halve meter bij. Ook in Zuid-Duitsland en Oost-Zwitserland, in de buurt van Davos, wordt nog sneeuw verwacht.