Weer files in Oostenrijk, meer sneeuw verwacht

Wintersporters die vandaag vanuit Oostenrijk terug willen naar huis, moeten nog steeds rekening houden met lange files. Vanochtend vroeg stond het verkeer bij de grens tussen Oostenrijk en Duitsland bij de Fernpas opnieuw vast.

De zware sneeuwval in het zuiden van Duitsland en Oostenrijk houdt waarschijnlijk aan tot maandag. Er zijn plekken waar vandaag lokaal 40 tot 70 centimeter sneeuw wordt verwacht.

Aan de noordkant van de Oostenrijkse Alpen werd gisteren de hoogste lawinewaarschuwing afgekondigd en die is nog steeds van kracht. Veel bergpassen zijn dicht. Het hele weekend is code rood van kracht in de regio's Tirol, Oberösterreich, Salzburg en Steiermark.

Luchthaven

Gisteren stonden door het slechte weer tientallen kilometers file. Vakantiegangers stonden urenlang in de rij en de ANWB adviseerde mensen die nog niet waren vertrokken om een nachtje langer te blijven.

Ook het vliegverkeer werd gehinderd door de sneeuw. Het vliegveld van Innsbruck had te maken met grote vertragingen; veel vluchten werden omgeleid of geannuleerd. Inmiddels verloopt het vliegverkeer weer volgens schema. Wel vraagt de luchthaven mensen om vooraf bij hun luchtvaartmaatschappij te controleren of hun vlucht nog gaat.