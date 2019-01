Nederlanders vast in de sneeuw: 'We hopen dat we nog thuiskomen'

"Zo erg hebben we het nog niet meegemaakt. Het is alleen maar sneeuw, sneeuw, sneeuw. Alles is wit." Aan het woord is Wendy Tobben (46). Zij woont met haar man en twee dochters van 15 en 17 sinds twee jaar in Oostenrijk, daarvoor kwamen zij altijd al voor de wintersport. Ruim een maand geleden opende het gezin hotel Landhaus Alpenherz in het Zillertal in Tirol.

Tirol is een van de Oostenrijkse gebieden waar het dit weekend buitengewoon hard sneeuwt. Weerplaza spreekt van een "sneeuwbom" in het land, die op sommige plekken zal optellen tot een pak sneeuw van ruim een meter dik. Wegen in Oostenrijk, Zwitserland en Zuid-Duitsland zijn dichtgeslibd met file en een aantal bergroutes in Oostenrijk zijn helemaal afgesloten voor verkeer.

Dit is pas het begin

"Hier in het dal is zeker een halve meter sneeuw gevallen", bevestigt Tobben. "De wegen in het dorp zijn bedekt, daar is niet meer tegenop te strooien. Boven op de piste valt nog meer sneeuw en staat harde wind. De meeste liften zijn gesloten. En dit is pas het begin; de weersverwachting voor de komende weken laat alleen maar witte vlokken zien."

En dan heeft Tobben het nog niet over de situatie op de weg gehad. "Vannacht zijn een aantal gasten vertrokken richting Nederland. Van een gezin dat hier om 06.00 uur wegging weet ik van familie dat ze al uren niet vooruit komen."

Vandaag is een zogeheten wisseldag in het hotel. Een dag waarop oude gasten vertrekken en nieuwe komen. Het is nog even de vraag of er in Landhaus Alpenherz überhaupt veel gewisseld wordt vandaag. "Ik weet niet of alle gasten vandaag zullen aankomen", zegt Tobben. "We hebben al een aantal annuleringen van mensen die het niet meer denken te redden."

Scholieren gestrand

Een paar honderd kilometer oostelijk van het van het Zillertal, in Taupliz, ondervindt een hele klas met gymnasiasten vergelijkbare problemen. Zij zouden vanochtend met de bus terugrijden naar Apeldoorn, maar moeten langer blijven vanwege de file's en de sneeuw.

Waarschijnlijk vertrekt de bus tegen de avond, maar de wisseldag eist zijn tol. "We gaan het einde van de dag weg", appt een van de scholieren. "We moeten nu eerst allemaal douchen in het hotel, maar er zijn nog maar drie kamers voor ons beschikbaar."

Ook de vertrekkende familie Santegoeds uit Barendrecht ervaart hinder van het weer. Het gezin met twee kinderen was gaan skiën in Flachau en verbleef in Radstadt. De familie had daar sneeuwkettingen onder de auto gebonden, maar diezelfde kettingen raakten verstrikt in het remsysteem. Zij moesten de auto achterlaten en met het openbaar vervoer verder zien te komen.

Taxi

Acute pechhulp zat er op dat moment niet in en een huurauto was niet beschikbaar. "De auto hebben we voor een garage geparkeerd", zegt dochter Hannah (10). Zij deelde haar verhaal met het Jeugdjournaal toen het gezin met de taxi in de file stond, op weg naar het treinstation van Salzburg. "We hopen dat we nog naar Nederland kunnen."