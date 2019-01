Terror-oehoe die wereldnieuws werd 'geëmigreerd' naar Roemenië

De oehoe die vier jaar geleden wereldnieuws werd doordat hij mensen in Purmerend en omgeving aanviel, is verhuisd van Artis naar een dierentuin in Roemenië.

De vogel joeg een jaar lang mensen de stuipen op het lijf. Hij belaagde voorbijgangers door vlak over hun hoofd te scheren. Het leverde de uil de bijnaam 'terror-oehoe' op. In totaal werden zo'n vijftig mensen aangevallen. Sommigen moesten zich in het ziekenhuis laten behandelen aan hoofdwonden. Ook hield het dier inwoners van Purmerend 's nachts wakker met zijn gegil.

Ook internationale media als The Washington Post, The Guardian en de BBC berichtten over de terror owl. Winkeliers in Purmerend en omgeving speelden in op de hype met het verkopen van 'oehoe-cupcakes' en 'capoehoeccino'.

Gevangen en vastgezet

Uiteindelijk gaf de provincie Noord-Holland toestemming om het beschermde dier te vangen. Een valkenier kreeg de oehoe te pakken, waarna deze werd overgebracht naar Artis. Sindsdien verbleef hij in een apart uilenverblijf. Volgens NH Nieuws kwamen mensen van ver om de beruchte uil in het echt te bewonderen.

Artis besloot onlangs het aantal vogelsoorten in de dierentuin te verminderen en kwam daarbij voor de keuze tussen de terror-oehoe en de sneeuwuil te staan. Uiteindelijk werd gekozen om de oehoe, die sinds hij in Artis verblijft geen agressief gedrag meer vertoont, over te plaatsen naar de dierentuin in Roemenië.