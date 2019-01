Dochter maffiabaas opent restaurant in Parijs en noemt het 'Corleone'

"Ontdek de echte Italiaanse-Siciliaanse keuken op een gezellige en elegante plek." Het is de advertentieleus van een pas geopend restaurant in het centrum van Parijs, genaamd 'Corleone'. Een verwijzing naar The Godfather, zou je zeggen. Maar er is een andere reden voor de naamgeving, en niet iedereen is er blij mee.

Het restaurant, vlak bij de Arc de Triomphe, is namelijk van Lucia Riina. Ze is de jongste dochter van Salvatore 'Totò' Riina, die jarenlang aan het hoofd stond van de Siciliaanse maffia, Cosa Nostra, en in 2017 overleed.

Lucia (38) vertrok samen met haar man en kind van Sicilië naar Frankrijk. Ze opende een restaurant en vernoemde het naar de geboorteplaats van haar vader. Het dorp op Sicilië werd wereldberoemd door de maffiafilms uit de trilogie van The Godfather van Francis Ford Coppola.

Het beest

Totò, bijgenaamd 'het beest', vermoordde in de jaren 70, 80 en 90 een lange lijst rivalen. Ook had hij het gemunt op openbaar aanklagers, journalisten en rechters die hem in de weg stonden. Hij zou verantwoordelijk zijn voor honderden moorden, waaronder de gruwelijke moord op een 13-jarig jongetje dat werd ontvoerd, gewurgd en in zuur werd opgelost. Het was een boodschap aan zijn rivalen.

Totò stierf in november 2017 op 87-jarige leeftijd in de gevangenis aan kanker. Hij was meerdere keren tot levenslang veroordeeld.