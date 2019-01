Zij 'vieren de liefde' als protest tegen de Nashville-verklaring

"De Nashville-verklaring is een inhoudelijke stap terug in hoe we willen omgaan met homoseksualiteit en genderidentiteit in de kerken. We moeten verder gaan met het gesprek tussen kerk en lhbt."

De verklaring is een streep door wat we tot nu toe hebben bereikt, zegt Wielie Elhorst, homoseksueel en predikant in Bussum. "Ik maak me zorgen om dit soort verklaringen. Het draagt niet bij aan het gesprek dat we voeren binnen de kerk."

Elhorst maakt zich vooral druk om jongeren in de gemeenschappen van predikanten die de verklaring hebben ondertekend. "Er zullen vast wel 16-jarige jongens of meisjes zijn, die worstelen met vragen en vervolgens door deze confrontatie weer terug de kast in worden gejaagd. Juist onder christelijk-orthodoxe jongeren wordt vaker aan zelfmoord gedacht en zo isoleer je ze", zegt Elhorst. "Het voelt als een zwaard van Damocles."

Wat zou de liefde moeten zijn?

Elhorst spreekt vanavond tijdens de bijeenkomst. Hij gaat voorlezen uit de Bijbel. "Het is een passage over wat de liefde zou moeten zijn. Geloof, hoop en liefde is het belangrijkst, maar het meest belangrijke van deze drie is liefde. De passage werd vroeger geschreven aan een gemeenschap die nogal overhoop lag."

Ook burgemeester Femke Halsema spreekt bij de bijeenkomst die om 19.00 uur begint. Na de toespraken mogen de aanwezigen een licht voor liefde aansteken. Daarna wordt de Westerkerk geopend voor geïnteresseerden die na willen praten.