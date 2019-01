Ruim 2300 kilo coke tussen zakken rijst in haven Paramaribo

De Surinaamse politie en douane hebben dinsdag in de haven van Paramaribo meer dan 2300 kilo cocaïne onderschept. De lading zat verborgen tussen zakken rijst in acht containers die klaar stonden voor de export.

De bestemming van de containers is nog niet bekendgemaakt. Volgens de website Starnieuws is dinsdagmiddag in het westelijke rijstdistrict Nickerie de 40-jarige eigenaar van het rijstbedrijf waarvandaan de containers afkomstig waren, gearresteerd.

In de Jules Sedney haven van de Surinaamse hoofdstad staat een containerscanner die in 2012 is geplaatst met steun van het Bureau voor Drugs en Criminaliteit van de Verenigde Naties (UNODC). Het is niet bekend of de vangst dankzij de scanner is gedaan.

Recordvangst

De honderden kilometerslange grenzen van Suriname zijn nauwelijks te bewaken. Daardoor staat het land bekend als doorvoerland voor cocaïne vanuit Zuid-Amerika naar Europa en de Verenigde Staten.

Twee jaar geleden deed de Amerikaanse kustwacht een recordvangst van ruim vier ton coke op een schip dat voer voor de Surinaamse kust. De Spaanse kustwacht onderschepte een half jaar later een vergelijkbare hoeveelheid op een schip in Cadíz. Ook die lading bleek uit Suriname te komen. Ook in 2017 werd in de haven van Paramaribo 1000 kilo cocaïne onderschept die bestemd was voor Antwerpen.