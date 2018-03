Drugsvliegtuig Suriname had bijna 500 kilo cocaïne aan boord

Het drugsvliegtuig dat dinsdag in Suriname werd onderschept, had volgens de politie 488 kilo cocaïne aan boord. Er zijn zeven mensen gearresteerd, onder wie twee buitenlanders.

Het toestel landde op een airstrip van een rijstbedrijf dat toebehoort aan Radj Oedit, die ook de eigenaar is van het terrein waar eerder deze maand een drugsduikboot werd onderschept. Oedit erkent in een interview de beide vondsten maar ontkent elke betrokkenheid.

Geldschieter van Bouterse

Hij beklaagt zich over het feit dat door de arrestatie van vijf van zijn werknemers het bedrijf nu stilligt. Saillant detail is dat het een publiek geheim is dat Oedit een van de geldschieters is van de Nationale Democratische Partij, de politieke partij van president Bouterse.

De politie is spaarzaam met het geven van informatie omdat het onderzoek nog in volle gang is. De gebeurtenissen roepen intussen bij de bevolking vele vragen op. Zo is het onduidelijk hoe er een drugsvliegtuig kon landen op het terrein van iemand bij wie kort daarvoor door de politie een drugsduikboot was aangetroffen.

Ook het feit dat beide zaken zich afspelen op het terrein van iemand die - in ieder geval tot voor kort - een goede verstandhouding had met het staatshoofd van het land, leidt tot speculaties. Verder is niet duidelijk waarom het toestel, een eenmotorige Cessna, een Braziliaanse registratie heeft en de teksten op de pakketten in het Portugees zijn. Cocaïne die in Suriname wordt aangetroffen, komt vrijwel altijd uit Colombia.