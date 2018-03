Surinaamse politie ontdekt eerste 'drugsduikboot'

Voor het eerst heeft de Surinaamse politie een duikboot gevonden die hoogstwaarschijnlijk bestemd was voor internationaal transport van cocaïne. Volgens het ministerie van Justitie en Politie zijn er bij de vindplaats drie Colombianen aangehouden. De politie gaat door met het onderzoek omdat er waarschijnlijk meer personen bij de zaak betrokken zijn.

Suriname staat bekend als doorvoerland van cocaïne omdat een doeltreffende douanecontrole vanwege de honderden kilometers landsgrens onmogelijk is. Het afgelopen jaar zijn er wereldwijd diverse cocaïneladingen onderschept die Suriname als oorsprong hadden.

Duizenden kilo's coke

De grootste vangst deed de Spaanse politie in Cádiz: in een dubbele vloer van een schip werd 4000 kilo gevonden. Op Guadeloupe vond de Franse politie 750 kilo aan boord van containerschip en in de haven van Rotterdam werd vorig jaar in totaal bijna 2000 kilo onderschept.

Een jaar geleden deed de Amerikaanse kustwacht de grootste cocaïnevangst in de Atlantische regio in bijna 20 jaar toen een schip met 4200 kilo coke voor de Surinaamse kust werd onderschept. De Amerikaanse Drugs Enforcement Agency (DEA) wees bij die gelegenheid op de toename van de cocaïnestroom vanuit Zuid-Amerika en de noodzaak tot samenwerking van de drugsbestrijdingsdiensten in de regio.

Dweilen met de kraan open

In een persbericht noemt het ministerie van Justitie en Politie de open grenzen van het land een grote uitdaging, maar zegt te vertrouwen op een goede samenwerking met de buurlanden en internationale drugsbestrijdingsorganisaties.

"De handel in illegale drugs kan ertoe leiden dat de sociale en economische orde in 't land ernstig verstoord raakt", zegt het ministerie. "Wij zullen ons meer dan voorheen inzetten om drugsbendes in kaart te brengen en ervoor te zorgen dat ons land niet wordt bestempeld als een plek waar men moeiteloos drugstransporten kan laten verlopen."

Suriname is aangesloten bij verschillende internationale drugsbestrijdingsorganisaties. Maar het is een publiek geheim dat het voor de politie vaak dweilen is met de kraan open, omdat hooggeplaatste personen bij de drugshandel betrokken zijn. Zij gebruiken hun invloed om onderzoeken tegen te werken.