Na drugsduikboot nu drugsvliegtuig onderschept in Suriname

In Suriname is dinsdag op de landingsbaan van een rijstbedrijf een vliegtuigje onderschept dat drugs aan boord had. Bij de actie, die werd uitgevoerd door een taskforce van de politie, de militaire politie en veilheidsdiensten, zijn vier personen aangehouden.

Het rijstbedrijf ligt in Saramacca, hetzelfde district waar eerder deze maand een duikboot werd aangetroffen die bestemd was voor drugstransporten. De politie kan nog niet zeggen of er verband is tussen de beide vondsten. Het onderzoek is volgens de autoriteiten nog in volle gang. Ook is niet bekendgemaakt wat de nationaliteit van het toestel en de bemanning was.

Suriname is al vele jaren een doorvoerland voor cocaïne. Vanwege de ligging, de lange en onbewaakte grenzen en de historische contacten en verbindingen met Europa is het land uitermate geschikt als verschepingsbasis van Colombiaanse coke. De route over land loopt via Venezuela en buurland Guyana.

Alternatieve routes

Politiecontroles langs de weg maken het echter steeds moeilijker voor de drugstransporteurs. De route door de lucht is een goed alternatief voor de smokkelaars omdat het Surinaamse luchtruim niet gecontroleerd wordt. Soms worden de drugs vanuit kleine vliegtuigjes gedropt. Ook worden - al dan niet geïmproviseerde - airstrips gebruikt.

Vorig jaar zijn er op diverse plaatsen cocaïnetransporten vanuit Suriname onderschept. Afgelopen week zijn er op de internationale luchthaven Johan Adolf Pengel (Zanderij) enkele kilo's coke in beslag genomen bij reizigers die op het punt stonden om naar Amsterdam te vertrekken.