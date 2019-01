Simulatie moet aantonen hoe MSC Zoe 281 containers kon verliezen

"We zien dat de storm die nacht relatief snel is opgekomen. Ik denk dat niemand van tevoren heeft kunnen bepalen wat de gevolgen van de hoge golven voor dit schip waren", zegt Buchner. Hoe de MSC Zoe reageerde was afhankelijk van hoe de containers op het schip stonden.

Lading

"De lading heeft enorme invloed op hoe het schip beweegt. Daardoor kan een kapitein ook verrast worden", zegt Jos van Doorn, hoofd van het simulatorcentrum bij Marin.

Probleem voor Marin bij de simulatie is dat nu niet bekend is hoe MSC Zoe beladen was. "Ook weten we al iets van de golfhoogte, maar willen we nog graag weten wat de golflengte was. Naast de manier van laden willen we ook graag weten hoe vol de containers waren", zegt Buchner.

Ook is belangrijk om te weten hoe de containers vast stonden op het dek. "Dat willen we nog graag weten." Want de simulatie die Marin nu uitvoert is door de ontbrekende gegevens nog niet perfect.

Het laden van containers op een groot schip kan ingewikkeld zijn, en soms wel 48 uur duren: