Frankrijk wil onaangekondigd demonstreren strenger bestraffen

Komende zaterdag worden in verband met nieuwe gelehesjesdemonstraties in Parijs 5000 agenten opgeroepen. In de rest van Frankrijk gaat het om nog eens 75.000.

De Franse gele hesjes krijgen steun van de Italiaanse vicepremier Di Maio. Op het blog van zijn Vijfsterrenbeweging schrijft hij dat politiek in Frankrijk net als die in Italiƫ doof is voor de noden van de burgers. Daarom moeten die hun stem verheffen, schrijft hij.