Gele hesjes Parijs opgepakt na binnendringen ministerie

Gisteren waren er in Parijs 3500 mensen op de been, in heel Frankrijk ging het om 50.000 betogers. Er waren meer demonstranten dan in het weekend voor Kerst, maar de aantallen zijn niet te vergelijken met de protesten van de eerste weken van november, toen er nog 280.000 mensen op de demonstraties afkwamen.

Meer repressie?

De demonstranten protesteren in gele hesjes tegen het beleid van president Macron en ze eisen lastenverlichting.

De laatste weken waren de protesten wat in hevigheid afgenomen. Macron kondigde begin december aan de minimumlonen te verhogen en een aantal belastingen af te schaffen. Renout is benieuwd wat er de komende weken zal gebeuren: "Interessant is hoe de regering erop gaat reageren: met meer repressie of juist met nieuwe concessies."