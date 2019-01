Nog geen einde aan shutdown VS, Trump oppert stalen grensmuur

Het is president Trump en de Democraten nog altijd niet gelukt om een einde te maken aan de onenigheid over de financiering van de grensmuur met Mexico. Trump houdt eraan vast dat hij 5,6 miljard dollar op de begroting wil reserveren voor de muur, maar de Democraten weigeren het budget daarvoor beschikbaar te maken.

Inmiddels zit de Amerikaanse overheid al ruim twee weken gedeeltelijk op slot door de onenigheid over de begroting. Door die shutdown zitten zo'n 800.000 ambtenaren zonder salaris. Trump dreigde opnieuw de noodtoestand uit te roepen, zodat hij zonder toestemming van het Congres de financiering rond kan krijgen.

Stalen muur

Nieuw is dat hij zegt dat hij wil afstappen van het idee van een betonnen muur en dat hij in plaats daarvan nu een grensmuur van staal wil. Daarmee zei hij tegemoet te komen aan bezwaren van de Democraten. "Ze houden niet van beton, dus dan geven we ze staal."

Wat de Democraten betreft is bij de gesprekken nog geen vooruitgang geboekt, ook niet door het plan om de muur van staal te maken.

'Twintig minuten nodig'

Hoewel de gesprekken met de Democraten worden geleid door vicepresident Pence, zei Trump dat alleen hijzelf een deal kan sluiten met de Democraten. "Binnen twintig minuten, als zij het willen. Als ze het niet willen, kan dit lang gaan duren."

Volgens de Democratische leider Schumer wil een groeiend aantal Republikeinen en Democraten grensbewaking nu los van de gewone begrotingsonderhandelingen bespreken. Zo zou de begroting grotendeels goedgekeurd kunnen worden, waardoor de overheid weer open kan. De gesprekken over de grensmuur zouden dan op een ander moment voortgezet kunnen worden.