Meer kleur, minder politiek bij Golden Globes 2019?

In Los Angeles worden vannacht de Golden Globes uitgereikt. Vorig jaar draaide het jaarlijkse filmprijzengala volledig om #MeToo. Iedereen was in het zwart gekleed, als statement. Dit jaar mag het allemaal wat luchtiger van presentatoren Andy Samberg en Sandra Oh.

Iets zeggen over Trump (die vorig jaar keihard werd aangepakt tijdens de uitreiking)? "Daar ben ik helemaal niet in geïnteresseerd", zei de Canadese actrice Oh onlangs in een interview met The Hollywood Reporter. "Ik wil focussen op werkelijke verandering."

Zoals het feit dat vier van de tien nominaties voor beste film een gekleurde regisseur hebben - een record voor de Globes. Blockbuster Black Panther en de romantische komedie Crazy Rich Asians zijn er twee van. De eerste Hollywoodproducties met respectievelijk een vrijwel volledig zwarte en Aziatische cast.