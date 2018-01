Golden Globes in MeToo-tijdperk: beetje feest, vooral protest

Meyers greep zijn kans om niet alleen grapjes te maken, maar ook om serieus te praten over de kwestie die Hollywood al maanden in zijn greep houdt. De presentator had in de weken voor de Golden Globes met veel vrouwen gesproken over #MeToo. "Het meest interessante dat ik daarvan heb geleerd, is dat dit een totaal nieuw fenomeen voor mannen is, terwijl het voor vrouwen al zolang bekend is", zei hij al eerder in het interview met THR.

Hij prees de vrouwen die hun persoonlijk #MeToo-verhaal hadden gedeeld.

"Er breekt een nieuw tijdperk aan, en dat voel ik aan, want het is jaren geleden dat een witte man zo nerveus is geweest in Hollywood. Voor de mannelijke genomineerden in deze zaal: vanavond is de eerste keer in drie maanden dat jullie niet bang hoeven te zijn als jullie naam wordt voorgelezen."