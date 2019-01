240 overboord geslagen zeecontainers gelokaliseerd, nog 41 zoek

Het containerschip MSC Zoe heeft in totaal 281 containers verloren toen het tijdens een storm in de nacht van dinsdag op woensdag bovenlangs de Waddeneilanden voer. Daarvan zijn er volgens Rijkswaterstaat inmiddels 240 gelokaliseerd of aangespoeld. 41 zijn er dus nog zoek. Mogelijk liggen die op de zeebodem.

De afgelopen dagen heeft zowel Rijkswaterstaat als rederij MSC met sonarboten zoveel mogelijk containers pogen te lokaliseren op de bodem. Het is nog niet duidelijk hoe die containers moeten worden geborgen.

De afgelopen dagen was onduidelijk hoeveel containers er precies van boord waren geslagen. Na inspectie van het schip komen de kustwacht en Rijkswaterstaat tot het aantal van 281.

De MSC Zoe, die nu ligt aangemeerd in het Duitse Bremerhaven, had in totaal zo'n 8000 containers aan boord. Veel spullen en rommel uit de overboord geslagen spoelden aan op de stranden. Zaterdag was dit grotendeels opgeruimd.

Rederij MSC zei gisteren bereid te zijn alle kosten te vergoeden die worden gemaakt om het afval op te ruimen.