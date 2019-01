Wat valt er te verdienen in 2019?

Wat levert dit jaar geld op? En wat gaat geld kosten? Waar staat de economie, waar liggen kansen en waar schuilen risico's? Aan de hand van vijf B's - beurs, bakstenen, bitcoin, benzine en beloning - kijken we naar onze portemonnee in 2019.

Beurs

Ook als je niet zelf belegt, zijn beurskoersen belangrijk. Veel mensen beleggen via een pensioenfonds, bank of verzekeraar voor een lijfrente of pensioenvoorziening, of hebben een beleggingshypotheek. De pensioenfondsen beleggen de pensioenpot van 1340 miljard euro voor grofweg twee derde in aandelen, obligaties en vastgoedbeleggingen. De pensioenuitkering en de indexatie ervan zijn mede afhankelijk van wat beurskoersen doen. Best belangrijk, dus.

Voor de beurs is de vraag: zet de trend van de laatste maanden door? De AEX eindigde in december 10 procent lager dan in januari en ook op Wall Street waren de verliezen aan het einde van het jaar fors. En dat na twee jaar van flinke groei: