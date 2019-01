Taiwan vraagt internationale gemeenschap om steun bij dreiging uit China

De Taiwanese president Tsai Ing-wen heeft de internationale gemeenschap gevraagd om steun bij het verdedigen van de democratie en de manier van leven op het eiland. De recentste dreiging vanuit China is de reden voor haar oproep.

Woensdag zei de Chinese president Xi Jinping een vreedzame hereniging met Taiwan na te streven. Maar als dat niet mogelijk blijkt, sluit hij het gebruik van geweld niet uit.

"We hopen dat de internationale gemeenschap dit serieus neemt", zei Tsai vandaag tegen journalisten in Taipei. Ze vroeg zich ook af welk land "de volgende" is als er internationaal geen stevige steun komt voor een democratie die wordt bedreigd. Ze zei niet aan welke vorm van steun ze denkt.

Afvallige provincie

Taiwan is een de facto onafhankelijke staat die door China wordt beschouwd als een afvallige provincie. Landen die diplomatieke banden hebben met China, mogen die van China niet hebben met Taiwan. Onder meer Nederland heeft Taiwan nooit officieel erkend als soevereine staat.

De spanningen tussen China en Taiwan zijn opgelopen nadat Tsai en haar pro-onafhankelijkheidspartij in 2016 de verkiezingen hadden gewonnen.