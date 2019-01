Militairen en vrijwilligers slaan handen ineen voor schoonmaakactie Wadden

In de nacht van dinsdag op woensdag verloor containerschip MSC Zoe zo'n 270 containers. De goederen in de containers zaten verpakt in plastic en piepschuim. Hierdoor liggen de stranden bezaaid met onder meer verpakkingsmateriaal, speelgoed, schoenen, televisies en meubels. Vermoedelijk zullen de komende jaren nog spullen aanspoelen op de stranden.