Kamer trekt nog geen conclusies uit jaarwisseling

De Tweede Kamer ziet nog geen reden om naar aanleiding van de gebeurtenissen tijdens de afgelopen jaarwisseling op korte termijn extra maatregelen te nemen. De meeste regeringspartijen willen eerst een grondige evaluatie afwachten, die over een aantal maanden komt.

"Je moet een zekere rust bewaren, een stap terug doen om het hele beeld te krijgen", zei CDA-Kamerlid Van Dam vanmorgen in het NOS Radio 1 Journaal. Hij vindt dat burgemeesters en de politie al veel mogelijkheden hebben om geweld en vernielingen te voorkomen of aan te pakken. "We moeten vooral doen wat we nu al kunnen doen."

Volgens de verzekeraars werd in de Nieuwjaarsnacht voor 15 tot 20 miljoen euro aan schade veroorzaakt. Dat is meer dan bij de vorige jaarwisseling.

ChristenUnie wil vuurwerkverbod

Het Algemeen Dagblad meldde vanmorgen dat regeringspartij ChristenUnie opnieuw wil praten over een landelijk verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. "Ik denk dat de afgelopen jaarwisseling daar aanleiding toe geeft", zegt Kamerlid Van der Graaf in de krant. Ze was vanmorgen niet bereikbaar voor een toelichting.

Verschillende kleinere oppositiepartijen hebben eerder al laten weten wel iets te voelen voor een landelijk verbod. GroenLinks, 50Plus, SGP en de Partij voor de Dieren willen op die manier schade en letsel voorkomen.

De kans is klein dat die partijen, en nu dus ook de ChristenUnie, op korte termijn hun zin krijgen: in de coalitie ziet vooral de VVD niets in zo'n verbod. De partijen spraken vorig jaar nog af dat het aan de gemeenten is om vuurwerkvrije zones in te stellen.

Ook CDA'er Van Dam wijst erop dat er geen meerderheid is voor een landelijk verbod. Bovendien is het volgens hem niet te handhaven. "Als het in Nederland niet te koop is, gaan mensen naar België of Duitsland voor vuurwerk. Wie daar een oplossing voor weet, heeft mij aan zijn zijde voor een verbod."

Straffen voor belagen omhoog

CDA en VVD zien vooral het zware, illegale vuurwerk als boosdoener. Dat moet harder aangepakt worden en dat kan nu al. Ook moeten de straffen voor het belagen van hulpverleners en politieagenten snel omhoog, vindt de Kamer.

De uitgebreide evaluatie van de jaarwisseling wordt in het tweede kwartaal van dit jaar verwacht. Dan zijn alle definitieve cijfers over letsel en schade binnen.