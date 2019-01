Leger aangekomen op Schiermonnikoog, opnieuw spullen aangespoeld

MSC Zoe verloor de zeecontainers in de nacht van dinsdag op woensdag toen het bovenlangs de Waddeneiland voer op weg naar het Duitse Bremerhaven. De volgende ochtend waren de stranden van de Waddeneilanden bezaaid met spullen uit de containers.

Inmiddels is duidelijk dat het schip 277 containers is verloren. Maximaal drie containers bevatten de zakken met benzoylperoxide. In totaal zijn er nu zo'n dertig containers gevonden. De rest drijft rond op zee of ligt op de zeebodem.

Derk Jan Berends van de Vissersbond zegt dat Nederlandse vissers zich zorgen maken over die zoekgeraakte containers. Afhankelijk van de grootte van een viskotter kan een container flinke schade aanrichten. "De vissers hebben ze ook al zien drijven en ze houden elkaar goed op de hoogte."

Onderzoek naar wat er is misgegaan

In Bremerhaven, waar de MSC Zoe is aangemeerd, wordt onderzoek gedaan naar wat er is misgegaan. De Duitse autoriteiten hebben het onderzoek inmiddels overgedragen aan de Nederlandse, omdat de eerste containers in Nederlandse wateren van boord zijn gevallen.

"Ze gaan onderzoeken of rederij MSC iets te verwijten valt of dat er sprake was van een onfortuinlijke combinatie van slecht weer en harde wind, waardoor het schip is gaan schudden", zegt correspondent Judith van de Hulsbeek.

De Waddeneilanden hebben alvast gezamenlijk de in Zwitserland gevestigde rederij aansprakelijk gesteld voor de schade, zo zei burgemeester Tineke Schokker van Vlieland gisteravond in Jinek. "Maar de eerste prioriteit is dat we de boel gaan opruimen. Daarna kijken we hoe het betaald gaat worden", benadrukt Schiermonnikoog-burgemeester Van Gent.