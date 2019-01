Wat we (nog niet) weten over de overboord geslagen containers

Martin van den Berg, toxicoloog aan de Universiteit Utrecht weet meer over de giftige stof die is aangetroffen op Schiermonnikoog. "Het is niet een heel dramatische stof, je moet ervan wegblijven en het niet aanraken, maar er is geen aanleiding om te denken dat we een natuurramp gaan krijgen."

In de witte zak zit zo'n 25 kilogram Perkadox-CH-50X (dibenzoyl-peroxide). "Het is goed dat er veiligheidsmaatregelen zijn, maar een milieuramp vanwege deze container in de grote zee zie ik niet gebeuren. De rest van de rotzooi op de stranden en in de zee is veel erger", legt Van den Berg uit.