Terreurverdachte Rotterdam blijft langer vastzitten

De Rotterdamse terreurverdachte die op Oudjaarsdag werd opgepakt, blijft nog 14 dagen vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam bepaald.

De 24-jarige man werd gearresteerd op een locatie van een thuiszorgorganisatie. Hij is in Nederland is geboren, maar heeft een niet-westerse achtergrond. De politie heeft zijn woning doorzocht en daarbij is onder meer computerapparatuur in beslag genomen.

De aanhouding van de man staat los van de arrestatie van vijf terreurverdachten in Rotterdam en Mainz twee dagen eerder, op 29 december. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij het voorbereiden van een terroristisch misdrijf.