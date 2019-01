Gezichtsherkenning smartphones simpel te foppen met pasfoto

Smartphones die te ontgrendelen zijn met gezichtsherkenning zijn gemakkelijk te foppen met een goede pasfoto. Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond.

De organisatie testte 110 toestellen van verschillende merken. Het lukte onderzoekers 42 telefoons (38 procent) te ontgrendelen met een pasfoto. Het gaat onder meer om smartphones van Samsung (de Galaxy A7 en A8), Huawei (de P20, P20 Lite en P20 Pro), Nokia (model 3.1 en 7.1) en Sony (Xperia XZ2 en XZ2 Compact).

De Consumentenbond adviseert op deze telefoons gezichtsherkenning uit te schakelen en ze te ontgrendelen met een code of vingerafdruk.

Discussie over veiligheid

Over de veiligheid van gezichtsherkenningstechnologie zijn al langer discussies. Zo waarschuwen telefoons bij het instellen van de technologie, die al sinds 2011 in Android-telefoons zit, vaak al voor de kwetsbaarheid van het ontgrendelingssysteem.

Overigens blijkt uit het onderzoek van de Consumentenbond dat er ook tal van toestellen zijn die niet met de foto's voor de gek zijn te houden. De Samsung Galaxy S9, S9+ en Note 9 en de Huawei Mate 20 en Mate 20 Pro hebben volgens de onderzoekers wel een goede gezichtsherkenningsfunctie. Ook de iPhones van Apple zijn veilig.

Gezichtsherkenning steeds populairder

Gezichtsherkenning wordt steeds vaker en breder gebruikt. Zo besloot afgelopen zomer een recreatieplas in Utrecht gezichtsherkenning in te zetten bij de verkoop van toegangskaarten. Het systeem was volgens de instelling sneller en minder fraudegevoelig dan gewone kaartjes.

Facebook hintte in april in de nieuwe 'data policy' van dochterbedrijf Instagram op de mogelijkheid in de toekomst gezichtsherkenning in te schakelen op Instagram.