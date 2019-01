'Rommel uit containers drijft naar Noordpool: ramp voor fragiel ecosysteem'

De containers zullen het Noordpoolgebied niet bereiken, denkt Van Sebille. Die zijn voor die tijd vermoedelijk opengesprongen en daarna gezonken. De inhoud zal er net als bijvoorbeeld een plastic fles enkele maanden over doen om het noorden te bereiken.

"Een paar honderd containers drijven nu naar het noorden. Alle rommel uit die dingen ga je echt wel zien in het Noordpoolgebied. Juist omdat daar het ecosysteem erg onder druk staat door klimaatverandering. Zeker bij kleine stukjes plastic of chemicaliën is het een ramp: die noordelijke zeeën waar het terechtkomt zijn een belangrijk gebied voor vissen."

600 containers per jaar overboord

De World Shipping Council schatte in 2017 dat er jaarlijks tussen de 600 en 1600 containers op zee overboord gaan. De organisatie wijst erop dat dit aantal slechts 0.00001 procent uitmaakt van het totaal aantal vervoerde containers.

"Bij de Noordpool worden wel vaker containers of zaken afkomstig uit Europa gevonden. Maar meestal worden containers of hun inhoud niet teruggevonden. Zo gingen in 1992 op de Grote Oceaan eens 28.000 badeendjes overboord, die zijn lang niet allemaal teruggevonden", zegt Van Sebille.