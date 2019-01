Burgemeester Terschelling hoopt op hulp leger bij opruimen containers

Burgemeester Wassink (GroenLinks) van Terschelling hoopt op "massale hulp" bij het opruimen van de overboord geslagen containers en hun inhoud. Dat zei hij in het radioprogramma Nieuws en Co. Naast opruimacties van burgers en toeristen denkt hij dat het Rijk en het leger hulp kunnen sturen naar de Waddeneilanden waar de spullen aanspoelen.

Afgelopen nacht kwamen boven het Duitse eiland Borkum zeker 270 containers in zee. Hoe dat kon gebeuren, is onduidelijk, maar er stond een harde wind en er waren flinke golven. Een deel van de containers en de spullen die erin zaten spoelen aan op de Nederlandse Wadden. Ook in de Duitse territoriale wateren zijn containers gelokaliseerd van het schip, dat onderweg was naar Bremen, in Duitsland.

"Het is ongelofelijk triest wat er ligt. Mensen staan in de startblokken om opruimacties te beginnen. Het wordt ook al gedaan", zei Wassink. "Maar we hebben echt hulp van buitenaf nodig. Dit krijgen we niet zomaar weg. Ik ben bang dat het einde nog niet in zicht is."

Onvoorstelbare troep

Wassink zegt dat hij nog nooit heeft meegemaakt dat zoveel containers en spullen tegelijkertijd aanspoelen. "Dit hebben we niet voorbereid. Straks wordt het hier weer hoog water en dan kan het op de eilanden wel weer raak zijn. Wat een enkele open container aan troep kan geven, dat is al onvoorstelbaar." Eerder zei hij al dat hij zich veel zorgen maakt over de hoeveelheid plastic in het water.

In een deel van de containers zitten organische peroxiden, maar onduidelijk is nog in hoeveel. "In eerste instantie ging het over drie containers, maar het laatste nieuws is dat ze gewoon niet weten hoeveel van die containers er overboord zijn geslagen. Dat moet nog geïnventariseerd worden. Dat weten we dus nog niet en daar moet je bij opruimacties ook rekening mee houden", zei Wassink.

Inmiddels zijn er drie containers met losse goederen aangespoeld op Vlieland, vier op Terschelling. Er drijven nog elf containers in het water tussen Ameland en Schiermonnikoog. De scheepvaart is gewaarschuwd voor de drijvende gevaartes.