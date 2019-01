'Geen sprake van angst of intimidatie bij vreugdevuur Scheveningen'

De driehoek van Den Haag (burgemeester, politie en justitie) neemt met kracht afstand van de suggestie dat er bij het organiseren van de vreugdevuren bij Oud en Nieuw sprake was van angst of intimidatie. "Ik laat me bij het maken van plannen en het nemen van besluiten nooit leiden door dreigende taal van wie dan ook", zegt burgemeester Krikke. "Ik raak niet onder de indruk van stevig taalgebruik en neem de besluiten die nodig zijn."

Na de gevaarlijke vonkenregen boven Scheveningen door het ontsteken van (te) hoge vreugdevuren zeiden bronnen bij de politie en de gemeente tegen de NOS de angst voor ongeregeldheden een rol heeft gespeeld bij de overweging om het vreugdevuur te laten doorgaan.

De gemeente wist dat de brandstapel bij Scheveningen hoger was dan was toegestaan, maar was bang voor relletjes en brandstichting tijdens Oud en Nieuw, werd gezegd. Dat geluid is ook te horen bij sommige politieke partijen.

Maar in het driehoeksoverleg is nooit gesproken over afgelasten van de vuren, staat in een verklaring. "Bij de hele besluitvorming zijn dreigende taal of eventuele dreiging van of met ongeregeldheden op geen enkele manier van invloed. Die suggestie werp ik verre van me", zegt de burgemeester.

'Angst is nooit raadgever'

Hoofdofficier van justitie Bart Nieuwenhuizen beaamt dat. "Angst is nooit een raadgever aan tafel van de driehoek." Politiechef Paul van Musscher: "De politie heeft handhavend opgetreden om burgers te beschermen en een veilige werkruimte voor hulpverleners te creƫren."

Geen vergunning

Bij de evaluatie van de gebeurtenissen die Krikke gisteren aankondigde, wordt nadrukkelijk ook gekeken naar de afspraken over de bouw van de vuurstapels, zegt de woordvoerder van de burgemeester.

Hij wijst er nu alvast op dat er sinds het begin van de traditie, meer dan 25 jaar geleden, geen vergunning aan ten grondslag ligt. "Wel ligt er een aanpak op basis van stevige afspraken, waarbij voor de gemeente de veiligheid steevast het belangrijkste criterium is geweest. Die afspraken zijn in de loop der jaren flink aangescherpt."