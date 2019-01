'Gemeente Den Haag liet vreugdevuur doorgaan uit angst voor onrust'

Den Haag heeft een lange traditie met overlast, opstootjes en brandjes rond Oud en Nieuw, zegt verslaggever Robert Bas. In 2007 werden bijvoorbeeld rond de jaarwisseling meer dan honderd auto's in brand gestoken. Jongeren zwierven er destijds door de wijken.

Door de vreugdevuren op het strand toe te staan, is de overlast teruggedrongen, stelde de toenmalige burgemeester Van Aartsen in 2016 in een evaluatie van Oud en Nieuw. Inwoners van Scheveningen zien dat zelf ook zo. "Als je dit niet hebt, zijn er grote problemen in de wijken", zei een van hen gisteren.

Als de vuren volgend jaar niet mogen doorgaan, is de kans op ongeregeldheden groot. "Dan gaan jongens hun eigen vreugdevuur maken in de wijk", zegt een andere man uit de badplaats.

'Gemeente is verantwoordelijk'

Bij de gemeente zijn er na de vonkenregen in Nieuwjaarsnacht niettemin grote twijfels over de vreugdevuren. De gemeenteraad wil weten waarom de brandstapel toch mocht worden aangestoken, terwijl duidelijk was dat de bouwers de afspraken hadden geschonden.

Burgemeester Krikke gaf daar nog geen antwoord op. Ze wil dat er eerst een "grondige evaluatie" komt. Voor CDA-raadslid Koster is het duidelijk dat de verantwoordelijkheid bij de gemeente ligt. De beslissing om niet in te grijpen, heeft verkeerd uitgepakt.

Door de vonkenregen die na de jaarwisseling over Scheveningen waaide, zijn veel auto's en huizen beschadigd. De gemeente zegt dat de inwoners hun schade moeten melden bij de verzekeraar. Koster: "Het was gewoon een afschuwelijke gebeurtenis voor al die mensen die de vonkenregen over zich heen zagen gaan."