Slachtoffers bij incidenten tijdens Nieuwjaarsnacht

Bij incidenten verspreid door het land zijn rond de jaarwisseling meerdere slachtoffers gevallen. In Enschede kwam iemand om het leven bij een explosie die vermoedelijk door vuurwerk werd veroorzaakt, in Losser werd een omgebrachte man aangetroffen in een huis. Verder raakten verschillende mensen gewond bij steekpartijen.

De explosie in Enschede was "gigantisch", zeggen getuigen tegen de regionale krant Tubantia. Bij omwonenden sneuvelden ruiten, onder meer door stukken hout die van een aanhanger vlogen.

De man is mogelijk het tweede dodelijke slachtoffer door vuurwerk tijdens de viering van Oud en Nieuw. Op Oudjaarsavond viel in het Friese dorp Morra ook een dode.

Aanhouding

In het Overijsselse dorp Losser vonden agenten even na 03.00 uur een lichaam in een woning. Al snel was duidelijk dat sprake was van een misdrijf. Rond 04.30 uur werd een vrouw aangehouden. Over de identiteit van de betrokkenen is niets bekendgemaakt.

Steekpartijen waren er in onder meer Breda, Ridderkerk en Leiden. Hoeveel mensen daarbij in totaal gewond zijn geraakt, is nog niet bekend. In enkele gevallen zijn verdachten aangehouden.

Rotterdam

Bij twee incidenten in Rotterdam loste de politie schoten. Rond 04.00 uur schoten agenten op een auto toen de bestuurder op hen inreed na een achtervolging. De inzittenden zijn aangehouden.

In het centrum van Rotterdam losten agenten meerdere waarschuwingsschoten na een schietpartij waarbij twee mensen gewond raakten. Zeven mensen werden vervolgens opgepakt. Eén van de de twee gewonden is er slecht aan toe.