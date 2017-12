Man van 39 dood door vuurwerk in Swifterbant, veel getuigen

In Swifterbant in Flevoland is een 39-jarige man omgekomen door vuurwerk. De twee kinderen van de man, die vlak bij de ontploffing stonden, zijn door ambulancepersoneel onderzocht. Ze waren fysiek in orde.

"Er is hier iets heel erg misgegaan", vertelt verslaggever Edwin van den Berg. Volgens de politie gaat het vermoedelijk om illegaal vuurwerk. "Onbekend is nog hoe het slachtoffer daaraan is gekomen. Maar in ieder geval raakte hij op het moment dat het hier op straat ontplofte zó zwaargewond dat hij overleed."

Een buurjongen zag vanuit zijn huis wat er gebeurde: