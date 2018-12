Opnieuw terreurverdachte opgepakt in Rotterdam

In Rotterdam is opnieuw een terreurverdachte opgepakt. De Dienst Speciale Interventies (DSI) van de Nationale Politie heeft op twee plekken in de stad invallen gedaan. De man wordt verdacht van "betrokkenheid bij een terroristisch misdrijf". Meer wil het Openbaar Ministerie er niet over zeggen.

De actie staat volgens de politie los van de vijf terreuraanhoudingen in Rotterdam en Mainz van afgelopen zaterdag. Deze mannen blijven nog vastzitten tot na de jaarwisseling, zo werd vanmiddag bekend.

De 24-jarige man is opgepakt op de locatie van een thuiszorg-organisatie in de Rösener Manzstraat. Zijn woning aan de Diergaardesingel is doorzocht. Er is onder meer computerapparatuur in beslag genomen. Er zijn geen wapens gevonden.