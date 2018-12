Terreurverdachten Rotterdam blijven tot na jaarwisseling vast

De vier terreurverdachten die zaterdag zijn aangehouden in Rotterdam blijven in elk geval tot na Oud en Nieuw vastzitten. De rechter-commissaris heeft de aanhouding getoetst en besloten dat hun voorlopige hechtenis wordt verlengd tot later deze week, meldt het Openbaar Ministerie in Rotterdam.

Ook de vijfde verdachte die later op de dag werd aangehouden in het Duitse Mainz blijft in hechtenis, meldt het OM. De man, die op het moment van aanhouding verbleef in het appartement van een neef, is in Duitsland verhoord door de Nederlandse recherche. Hoe het ervoor staat met een eventuele uitlevering is niet bekend.

Nationaal Vuurwerk

De Rotterdamse 'driehoek' van burgemeester, politie en justitie heeft het afgelopen weekend overlegd of de aanhoudingen gevolgen moeten hebben voor het Nationale Vuurwerk in Rotterdam. Het evenement wordt niet gewijzigd, meldt de politie. Wel zullen ME'ers die vanavond toch al zouden werken, controles uitvoeren op toegangswegen.

Over het doelwit van de mannen is nog niets bekendgemaakt. Maar dat de jaarwisseling voor de deur stond was een van de redenen om snel in te grijpen, zegt NOS-verslaggever Robert Bas.

Vorige week kreeg de politie een aanwijzing dat de mannen mogelijk iets van plan waren. Ook zouden ze wapens hebben. Die zijn vooralsnog niet gevonden.

De verdachten zijn tussen de 20 en 30 jaar oud en hebben een niet-westerse achtergrond. Een van de mannen, Saleh M., is statushouder en heeft een Syrische achtergrond. Zijn computer is in beslag genomen. Een andere verdachte heeft een Egyptische achtergrond.