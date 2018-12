Burgemeester Utrecht verbijsterd na bestoken hulpverleners met vuurwerk

Volgens Ruud Verkuijlen, programmamanager geweld tegen politie-ambtenaren, worden de filmpjes veel gedeeld op sociale media en heeft ook Pieter van Vollenhoven, voorzitter van het Fonds Slachtofferhulp, er zijn steun aan gegeven. "We zijn ons er natuurlijk van bewust dat het een kleine bijdrage is, maar het is wel nodig om het debat een impuls te geven", zegt Verkuijlen.

Vorig jaar waren er relatief weinig incidenten tijdens de jaarwisseling en eigenlijk is het geweld de laatste jaren steeds verder afgenomen. Toch is de politie een campagne gestart. "Een aantal hulpverleners heeft blijvend letsel overgehouden", zegt Verkuijlen. "Met de campagne willen we duidelijk maken dat het ook gewoon mensen zijn van vlees en bloed, die hun kinderen naar school brengen."

Traditie blijft

Een totaalverbod op vuurwerk is volgens Verkuijlen niet nodig. "Veel mensen zien vuurwerk afsteken als een traditie en die kunnen we gewoon behouden als we gevaarlijk vuurwerk, zoals rotjes en vuurpijlen, verbieden. Sierboxen kunnen dan tijdens Oud en Nieuw nog steeds gewoon worden afgestoken."

Het handhaven van zo'n verbod op bepaalde soorten vuurwerk is volgens hem geen enkel probleem. "Als je het verbiedt, mag het ook niet meer verkocht worden. En het is echt niet zo dat half Nederland dan naar het buitenland uitwijkt om het daar te kopen. Bovendien hebben we de handel op internet dit jaar al erg ontregeld."

Verkuijlen pleit voor een "feestelijke, maar bovenal veilige jaarwisseling". "Gewoon allemaal je gezond verstand gebruiken", besluit hij zijn betoog.