'Jongeren weten niet hoe ze moeten helpen bij vuurwerkletsel'

Het Rode Kruis waarschuwt dat verreweg de meeste jongeren niet weten wat ze moeten doen als iemand gewond raakt door afgestoken vuurwerk. Dat terwijl juist zij het meeste risico lopen: vorig jaar was bijna de helft van alle vuurwerkslachtoffers jonger dan 20.

De hulporganisatie vroeg 500 kinderen van 12 tot 18 jaar naar hun vuurwerkgebruik (.pdf). Twee derde zegt vuurwerk te gaan afsteken, waarbij opvalt dat een meerderheid zegt daarbij een speciale veiligheidsbril te gebruiken.

Brandwonden en oogletsel

Maar weinig ondervraagden (8 procent) maken zich er zorgen over dat ze tijdens de jaarwisseling gewond raken door vuurwerk, terwijl driekwart juist inschat dat tieners het vaakst verwondingen oplopen. Dat brandwonden gekoeld moeten worden met lauw kraanwater weten de meesten wel (79 procent), maar als wordt gevraagd wat ze moeten doen als iemand vuurwerk in zijn oog krijgt, weet slechts een kwart het juiste antwoord.

"We willen jongeren bewust maken van de risico's van vuurwerk, maar vooral ook leren hoe ze eerste hulp moeten verlenen", zegt Eline Nijhof van het Rode Kruis. "Bij vuurwerk in het oog bijvoorbeeld, waarbij de pupil nog goed intact is, moet je het oog direct met water spoelen en 112 bellen. Door snel en juist te handelen kan ergere schade worden voorkomen."

Vuurwerkverkoop begonnen

Vanmorgen om 7.00 uur begon de vuurwerkverkoop, die duurt tot en met Oudjaarsdag. Alleen zondag 30 december mag geen vuurwerk worden verkocht. Bij de vorige jaarwisseling gaven Nederlanders ongeveer 68 miljoen euro uit aan vuurwerk.

Afhankelijk van het soort vuurwerk zijn er minimumleeftijden van 12, 16 of 18 jaar. Hoewel er nu al op verschillende plaatsen wordt geknald, mag dit officieel pas op Oudjaarsdag. Tussen 18.00 uur en 02.00 uur mag het vuurwerk worden afgestoken.