Nog eens 10 arrestaties voor moord op toeristes in Marokko

De Marokkaanse autoriteiten zeggen dat ze de afgelopen twee dagen 10 nieuwe verdachten hebben gearresteerd in verband met de moord op twee Scandinavische vrouwen in het Atlasgebergte. De lichamen van de vrouwen werden vorige week maandag gevonden. In totaal zijn nu 19 mensen gearresteerd. Onder hen de vier mannen die worden verdacht van de moord.

Een woordvoerder van het nationale veiligheidsagentschap van Marokko zegt dat de tien nieuwe verdachten banden hebben met de vermeende moordenaars van Louisa Vesterager Jespersen (24) uit Denemarken en Maren Ueland (28) uit Noorwegen. De vrouwen werden dood gevonden in hun tent in een afgelegen gebied in het Atlasgebergte.

Aanvankelijk werd gedacht dat ze waren omgebracht in opdracht van Islamitische Staat, maar een woordvoerder van het Marokkaanse agentschap zei eerder deze week dat de meisjes willekeurige slachtoffers zijn en dat de moord niet door IS is gecoördineerd.