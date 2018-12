Marokko: moord jonge vrouwen niet in opdracht IS

De verdachten van de moord op twee Scandinavische vrouwen in het Atlasgebergte handelden volgens de Marokkaanse inlichtingendiensten niet in opdracht van IS, maar op eigen initiatief. De vier mannen, in leeftijd variërend van 25 tot 33 jaar, reisden naar het gebied bij de plaats Imlil om een misdaad te plegen, zonder daarbij een specifiek doelwit voor ogen te hebben, zegt de woordvoerder van de geheime diensten.

Volgens hem gaat het om lone wolves, die overigens wel kort voor de moord hun toewijding aan IS vastlegden op een video. "De misdaad is niet in samenspraak met IS beraamd", zei de woordvoerder, zonder verder uit te leggen hoe de diensten tot deze conclusie zijn gekomen.

Onderzoek filmbeelden

De lichamen van de Deens Louisa Vesterager Jespersen (24) en de Noorse Maren Ueland (28) werden een week geleden gevonden bij de berg Toubkal, een toeristische trekpleister. Hun kelen waren doorgesneden. De Marokkaanse en de Deense autoriteiten proberen nog steeds te achterhalen of filmbeelden van de onthoofding van een van de slachtoffers authentiek zijn. Meteen na de moord sprak Marokko al van "een politiek gemotiveerde en dus een terroristische aanval".

Vrijdag werden in verband met de moorden nog eens negen mannen opgepakt in verschillende Marokkaanse steden. Dankzij die operatie is een terroristische aanslag voorkomen, aldus de veiligheidsdiensten. Bij huiszoekingen werden elektronica, jachtgeweren, messen en materialen die gebruikt worden voor het maken van bommen in beslag genomen.