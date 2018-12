Marokko pakt nog eens 9 verdachten op voor moord op toeristes

De politie in Marokko heeft nog eens negen verdachten opgepakt voor de moord op twee Scandinavische toeristen in het Atlas-gebergte, eerder deze week. Ze zouden in contact hebben gestaan met de vier verdachten die eerder werden aangehouden.

Bij huiszoekingen zijn elektronische apparatuur, jachtgeweren, messen en materialen in beslag genomen die gebruikt kunnen worden om bommen te maken.