Staat van beleg Oekraïne niet verlengd

De 24 opvarenden van die schepen worden nog altijd vastgehouden in Moskou. President Macron en bondskanselier Merkel vroegen president Poetin begin deze maand om ze te laten gaan. Poetin zei vorige week op zijn jaarlijkse grote persconferentie dat ze niet worden vrijgelaten voordat hun rechtszaak voorbij is.

De relatie tussen Oekraïne en Rusland is sinds de annexatie van de Krim door Rusland, in 2014, uiterst gespannen. Rusland steunt ook de pro-Russische separatisten die in Oost-Oekraïne onafhankelijke republiekjes hebben uitgeroepen.