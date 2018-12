Poetin waarschuwt voor verlagen drempel gebruik kernwapens

Het is onverstandig om de dreiging van nucleaire oorlog te onderschatten. Dat heeft de Russische president Poetin gezegd op zijn jaarlijkse persconferentie in Moskou. "Het verlagen van de drempel voor het gebruik van kernwapens kan leiden tot een mondiale catastrofe."

Journalisten krijgen bij het persmoment uitgebreid de kans om vragen te stellen. Een van hen vroeg Poetin wat hij doet om een nucleaire oorlog te voorkomen.

"We hebben de gewoonte die gevaren te onderschatten", antwoordde Poetin. "Maar ik denk dat de mensheid van nature de neiging heeft de ondergang te willen afwenden. Ik hoop dat gezond verstand zegeviert."

Poetin waarschuwde voor het mogelijk opzeggen van een kernwapenverdrag over middellangeafstandsraketten door de Verenigde Staten. President Trump dreigde het INF-kernrakettenverdrag op te zeggen, omdat Rusland zich volgens hem niet aan de afspraken houdt. Poetin zei het onverstandig te vinden dat er nog geen gesprekken gaande zijn tussen Rusland en de VS over een nieuw START-verdrag.

Hij wees erop dat in het westen analisten discussiëren over het wel of niet inzetten van laag-radioactieve kernwapens. Poetin veroordeelde daarnaast de mogelijkheid die de VS overweegt: het uitrusten van ballistische raketten met conventionele explosieven. Het lanceren van zo'n raket kan verward worden met de lancering van een kernwapen en onbedoeld leiden tot een catastrofe, waarschuwde de Russische president.

Oekraïne

Een andere journalist voelde Poetin aan de tand over de problemen met Oekraïne. Rusland steunt de Oekraïense opstandelingen in de Donbass-regio in het oosten van Oekraïne.

Onlangs kwam het tot een incident in de Straat van Kertsj, die de Zwarte Zee en de Zee van Azov met elkaar verbindt. Oekraïense marineschepen werden door Rusland in beslag genomen. Daarbij schoten de Russen op de Oekraïense mariniers. Volgens Rusland hadden de schepen geen toestemming om zich in Russische wateren te begeven, Oekraïne sprak van een openlijke daad van Russische agressie.

"U heeft opgeroepen op de mariniers te schieten", beet een Oekraïense journalist Poetin toe. "Draagt u zelf niet bij aan provocaties?" Poetin: "Ik geloof dat provocaties nooit succesvol zijn. De huidige president van Oekraïne wil met deze provocaties zijn kansen bij de volgende verkiezingen vergroten", verwees hij naar de Oekraïense president Porosjenko.

De mariniers zitten nog altijd vast in Rusland. Wanneer zij worden vrijgelaten is onduidelijk. "Dat zal duidelijk zijn wanneer hun rechtszaak voorbij is", zei Poetin.

Economie

Poetin maakte positieve cijfers bekend over de Russische economie. Zo groeit het bruto binnenlands product van het land dit jaar met 1,8 procent, zei hij, terwijl de industriële productie met 3 procent groeit.

Vorig jaar groeide de Russische economie met 1,5 procent, na een periode van stagnatie door onder meer de lage olieprijzen en de westerse sancties tegen Rusland naar aanleiding van de annexatie van de Krim.

Een journaliste wees Poetin erop dat de VS nieuwe sancties voorbereidt. "We hebben in de geschiedenis vaker te maken gehad met sancties. Onze economie heeft zich erop aangepast. Nu Rusland weer in de lift zit, willen enkele landen dat tegengaan", reageerde Poetin.