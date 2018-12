Merkel en Macron willen vrijlating Oekraïens marinepersoneel

De Duitse bondskanselier Merkel en de Franse president Macron willen dat Rusland de bemanning van drie Oekraïense marineschepen vrijlaat. Ze hebben die oproep gedaan tijdens een gesprek met president Poetin van Rusland op de G20-top in Argentinië, zegt zijn woordvoerder.

De bemanning werd vorige week opgepakt, toen ze door Russische militairen in de Straat van Kertsj gedwongen werden om naar de Krim te varen, een door Rusland geannexeerd schiereiland. Volgens de Russen voeren de Oekraïense schepen zonder toestemming door hun wateren. De 24 bemanningsleden zijn overgebracht naar gevangenissen in Moskou, waarom is niet duidelijk.

Poetin zegt dat hij niet over de vrijlating gaat. Volgens hem is het een zaak voor de rechter. Wel heeft hij volgens zijn woordvoerder uitvoerig met bondskanselier Merkel gesproken over het incident. De actie van Rusland heeft geleid tot felle internationale kritiek. Ook de al bekoelde relatie tussen Rusland en Oekraïne is verder onder druk komen te staan.

Duitsland, Frankrijk, Oekraïne en Rusland hebben op de G20-top afgesproken verder met elkaar te praten over de situatie in de Straat van Kertsj.

Wereldhandelsorganisatie

Op de G20-top is ook gesproken over onder meer de hervorming van de Wereldhandelsorganisatie WTO. Bondskanselier Merkel zegt dat alle wereldleiders het erover eens zijn dat de organisatie hervormd moet worden en dat handelsbarrières weggenomen moeten worden, maar hoe ze dat precies willen gaan doen is nog onbekend.

Vanavond spreken de Amerikaanse president Trump en zijn Chinese collega Xi Jinping elkaar tijdens een diner. Dat gesprek zou moeten leiden tot een oplossing van het handelsconflict tussen de VS en China, al is het maar de vraag of dat lukt. Beide landen hebben over en weer invoertarieven afgekondigd met een totale handelswaarde van honderden miljoenen euro's.