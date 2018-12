Japan jaagt vanaf juli volgend jaar weer op walvissen

Japan trekt zich terug uit de Internationale Walvisvaartcommissie (IWC) en begint in juli volgend jaar weer met de commerciële jacht op walvissen. Dat heeft een woordvoerder van de Japanse regering bekendgemaakt.

Volgens de regering is de walvissenpopulatie voldoende hersteld om commerciële jacht weer mogelijk te maken. Die zal niet plaatsvinden in het Zuidpoolgebied, maar alleen in de Japanse territoriale en economische wateren. Walvisvlees geldt in het land als een delicatesse.

Vorige week waren er al geruchten dat Japan de IWC zou gaan verlaten om weer commercieel te kunnen jagen. Greenpeace in Nieuw-Zeeland noemde dat meteen al "een grote fout die niet strookt met de rest van de wereld".

'Wetenschap'

Door het lidmaatschap van de IWC was Japan gedwongen zich te houden aan het verbod op de walvisjacht, maar dat heeft het nooit echt gedaan. De afgelopen tientallen jaren werden nog wel walvissen gevangen, maar dat was onder het mom van 'wetenschappelijk onderzoek'.

Dat gebeurde ook bij Antarctica, totdat het Internationaal Gerechtshof in Den Haag in 2014 oordeelde dat de Japanse walvisjacht geen wetenschappelijk doelde diende. Daarmee werd het vangen van walvissen in het Zuidpoolgebied verboden. Japan hield zich daar één jaar aan, maar hervatte toen de jacht met een vangst van 333 walvissen per jaar.

Tokio klaagt al langer over de IWC. De organisatie zou zich teveel bezig houden met de bescherming van walvissen, terwijl de commissie juist was opgericht om walvisbestanden te behouden en ze duurzaam te gebruiken.

Noorwegen en IJsland

Niet alleen Japan jaagt straks weer op walvissen, ook Noorwegen en IJsland negeren het wereldwijde verbod om commerciële walvisvaart. Noorwegen vangt jaarlijks 1300 walvissen en IJsland jaagt na een pauze van twee jaar weer op vinvissen. Deze soort wordt door verschillende natuurorganisaties aangemerkt als bedreigde diersoort.