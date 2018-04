IJsland gaat na pauze van twee jaar weer jagen op bedreigde vinvis

IJsland gaat na een pauze van twee jaar weer jagen op vinvissen, een walvissoort die aangemerkt staat als bedreigd door natuurorganisatie IUCN en het Wereld Natuur Fonds. Hvalur, het grootste walvisvaartbedrijf van IJsland, laat weten dat het twee schepen klaarmaakt om in de zomer in honderd dagen zo'n 160 vinvissen te vangen in de noordelijke Atlantische Oceaan.

In 2015 stopte het bedrijf met de jacht op vinvissen, na de blauwe vinvis de grootste diersoort op aarde met een lengte tot 27 meter. Dat besluit werd ingegeven door de problemen die Hvalur ervoer bij de export naar Japan, waar walvisvlees een delicatesse is. Het vlees voldeed niet aan de strenge Japanse voedseleisen.

De IJslandse walvisvaarder Kristjan Loftsson heeft goede hoop dat Japan het walvisvlees nu wel weer gaat toelaten. In de tussentijd bleven de IJslanders wel gewoon jagen op kleinere soorten, zoals dwergvinvissen.

Negeren van moratorium

IJsland is samen met Noorwegen het enige land dat openlijk het wereldwijde verbod op commerciƫle walvisvaart - het zogenoemde moratorium dat van kracht is sinds 1986 - negeert. Noorwegen verhoogde begin vorige maand nog de vangstquota met 28 procent naar bijna 1300 walvissen. Japan jaagt ook op walvissen, maar doet dat naar eigen zeggen voor wetenschappelijk onderzoek.

Wereldwijd is er al decennia kritiek op de walvisvarende landen. In 2014 dreigde de Amerikaanse president Obama IJsland nog met diplomatieke sancties als het de walvisvaart zou voortzetten. Die sancties werden nooit doorgezet.

"Wreed en onnodig"

WDC, de organisatie voor de bescherming van dolfijnen en walvissen, laat op zijn website weten het besluit van de IJslanders te betreuren. De vinvisjacht is volgens WDC wreed en onnodig, omdat wereldwijd de vraag naar walvisvlees afneemt. Wereldwijd zwemmen er volgens het WNF tussen de 50.000 en 90.000 vinvissen in de wereldzeeƫn.

Gisli Vikingsson van het IJslandse marineonderzoeksinstituut heeft het walvisbedrijf toestemming gegeven voor de jacht. "Het is een misvatting dat wij jacht op bedreigde diersoorten toestaan. Alleen op het zuidelijk halfrond is de vinvis bedreigd", zegt hij tegen persbureau AP.