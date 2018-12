'Japan stapt uit Internationale Walvisvaartcommissie'

Japan wil weer commercieel op walvissen jagen en stapt daarom uit de Internationale Walvisvaartcommissie (IWC). Dat meldt de Japanse nieuwsorganisatie Kyodo op basis van anonieme overheidsbronnen. Voor het einde van dit jaar zal het land de IWC mogelijk al op de hoogte stellen van het besluit.

Als IWC-lid is Japan gebonden aan het zogenoemde moratorium op de walvisjacht, dat geldt sinds 1986. Maar het land ageert al langer tegen dat volledige verbod. Volgens Japan zijn voldoende walvispopulaties door het moratorium in de afgelopen decennia hersteld, waardoor duurzame vangst weer mogelijk is. In Japan wordt walvisvlees beschouwd als een delicatesse.

De Nieuw-Zeelandse tak van milieuorganisatie Greenpeace reageerde vandaag meteen al op een mogelijk vertrek van Japan uit de IWC. "Dit is een grote fout die niet strookt met de rest van de wereld", vond directeur Sam Annesley.

Hij noemde Nederland als voorbeeld van een land dat uit de IWC stapte, maar later toch weer terugkeerde. Tot de jaren 60 jaagden Nederlandse walvisvaarders commercieel op walvissen en toen de IWC na de oprichting in 1946 de eerste vangstquota aan de leden ging opleggen, stapte Nederland kortstondig boos uit de IWC.