Japan doet voorstel: stop verbod op commerciële walvisjacht

Japan wil het verbod op commerciële walvisjacht ongedaan maken, meldtThe Guardian. De Japanners hebben het voorstel ingediend bij een conferentie van de International Whale Commission in Brazilië. Daar worden regels opgesteld over de jacht op de dieren.

"De wetenschap is duidelijk: er zijn bepaalde soorten walvissen waarvan de populatie gezond genoeg is om duurzaam te worden geoogst", staat in het Japanse voorstel. "Japan stelt daarom voor een comité op te richten dat zich inzet voor duurzame walvisvangst."

Landen als Australië en Nieuw-Zeeland zijn grote tegenstanders van de commerciële walvisvangst. De Japanners zeggen dat ze op walvissen mogen jagen omdat de dieren bestemd zijn voor wetenschappelijk onderzoek.

Internationaal Gerechtshof

Officieel doen de Japanners sinds 1987 niet meer aan commerciële walvisvangst. Toch blijven ze jagen op de zoogdieren voor wetenschappelijk onderzoek, maar wetenschappers en milieuorganisaties uiten kritiek dat het land het onderzoek gebruikt als dekmantel voor commerciële vangst.

In 2014 komt het tot een zaak die dient voor het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Die oordeelde in 2014 dat de Japanse walvisjacht geen wetenschappelijk doel dient, waardoor het land moest stoppen met het vangen van walvissen bij Antarctica.

Australië beschuldigde Japan er destijds van internationale afspraken te omzeilen en walvissen te vangen voor commerciële doeleinden. Japan ontwikkelde daarop een nieuw programma en hervatte de jacht.

Vrijdag

De conferentie in Brazilië duurt tot en met vrijdag. Wanneer er over het Japanse voorstel gestemd wordt, is nog niet bekend.