President Frank Underwood was weer even terug: 'Raar en ongeloofwaardig'

"Het is echt een rare zet", zegt reputatie-expert Paul Stamsnijder over de video die Kevin Spacey gisteravond op zijn YouTube-kanaal plaatste. Kijkers zijn verdeeld over de videoboodschap.

De video, met de titel Let Me Be Frank, bracht 'President Frank Underwood' voor drie minuten terug. De video kwam tegelijkertijd met het nieuws dat hij in Boston is aangeklaagd wegens seksueel wangedrag tegen een tiener.

Het is niet de eerste zaak waarin hij wordt beschuldigd van ongewenst gedrag. In de video lijkt hij daar in algemene termen op te reageren. "Natuurlijk willen sommigen maar al te graag dat ik toegeef dat alles waar is en ik mijn verdiende loon kreeg. Maar jij en ik weten dat het niet zo simpel is, niet in de politiek en niet in het leven."