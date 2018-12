Slechtste Kerstavond ooit voor Dow Jones

De Amerikaanse beurzen hebben de dalende lijn van vorige week voortgezet. Na een korte handelsdag, vanwege Kerst, sloot de Dow Jones met een daling van 600 punten bijna 3 procent lager. Nog niet eerder deed de Dow Jones het zo slecht op Kerstavond.

Ondanks bezweringen van de Amerikaanse minister van Financiën Mnuchin dat een aantal grote Amerikaanse banken er goed voorstaat, zijn beleggers er niet gerust op. Zoals kenners al voorspelden, hadden de woorden van Mnuchin eerder een averechts effect. Ook circuleren er geruchten dat president Trump de voorzitter van de Federal Reserve wil ontslaan.

Bovendien wordt in de Verenigde Staten politiek gesteggeld over de begroting. Sommige overheidsdiensten zijn gesloten omdat Trump en de Democraten het maar niet eens worden over de financiering van de muur aan de Mexicaanse grens.

De slechte beursdag volgt op een belabberde beursweek. Door tegenvallende economische cijfers en aanhoudende politieke onrust verloren de Amerikaanse beurzen meer dan 7 procent. Sinds het begin van de financiële crisis in 2008 hadden de beurzen niet zo'n slechte week. December dreigt zelfs de slechtste maand sinds 1931 worden.