Deel Amerikaanse overheid blijft in ieder geval dicht tot na Kerstmis

De Amerikaanse Senaat is uit elkaar gegaan zonder een oplossing voor de shutdown. De senatoren komen in principe pas na Kerstmis weer bijeen. De leider van de Republikeinen, McConnell, heeft wel laten weten dat hij de Senaat op elk gewenst moment bijeen zal roepen als de Democraten en president Trump het eens zijn geworden over de begroting.

De overheid in de VS is sinds vanochtend deels dicht omdat Trump 5 miljard dollar eist voor zijn campagnebelofte: een muur op de grens met Mexico. De Democraten zullen hem dat geld niet geven, aldus hun leider in de Senaat. "Niet vandaag, niet volgende week, niet volgend jaar", zei Democraat Schumer.

De Republikeinen en de Democraten gaven elkaar vandaag in de Senaat de schuld van de shutdown. Trump zei eerder dat hij graag de schuld op zich zal nemen, maar zegt nu dat het aan de Democraten ligt dat de overheid deels op slot is gegaan.

'Kan even duren'

Trump twittert dat de shutdown nog wel even kan duren als er geen geld komt voor een muur of een stalen afscheiding.

In het Capitool overleggen Schumer en vice-president Pence, maar de zaak lijkt muurvast te zitten. De Democraten willen Trump 1,3 miljard dollar voor grensbewaking geven, maar absoluut geen geld voor de bouw van een muur.

Trump ziet dit moment als zijn beste kans om nog geld te krijgen voor zijn muur. Nu nog zijn zowel de Senaat als het Huis van Afgevaardigden in Republikeinse handen, in januari hebben de Democraten de meerderheid in het huis na hun winst bij de tussentijdse verkiezingen in november.

De Republikeinen hebben een meerderheid in de Senaat, maar er zijn 60 van de 100 stemmen nodig om de begroting goed te keuren. Dus moeten ze een aantal Democraten overhalen om met hen mee stemmen. De president heeft McConnell opgeroepen om de regels te veranderen zodat er nog maar 50 stemmen nodig zijn, maar de Republikeinse leider in de Senaat heeft dat geweigerd.