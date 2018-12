Slechtste week voor Amerikaanse beurzen in jaren

De Amerikaanse beurzen Dow Jones en Nasdaq hebben de slechtste beursweek in bijna tien jaar tijd achter de rug. Ook de S&P 500 deed het deze week slecht en beleefde de slechtste week in zeven jaar tijd.

De Dow sloot 1,8 procent lager, de technologiebeurs Nasdaq kelderde drie procent. De S&P 500 ging met 2,1 procent onderuit. In totaal verloor de Dow Jones afgelopen week 6,9 procent, de Nasdaq 8,4 procent en de S&P 500 7,1 procent.

Beleggers maken zich grote zorgen over een dreigende 'shutdown', het stilleggen van grote delen van de Amerikaanse overheid. Die shutdown gaat hoogstwaarschijnlijk om 06.00 uur vanochtend in. Honderdduizenden ambtenaren worden vanaf dat moment niet langer betaald en verschillende overheidsdiensten worden dan gesloten.

De situatie is ontstaan omdat president Trump het niet eens kan worden met de Democraten in de Senaat. President Trump wil vijf miljard dollar voor de muur langs de grens met Mexico hebben, maar de Democraten zijn daar fel op tegen.

Als er geen geld voor de muur komt, weigert Trump de begroting te tekenen. Hij dreigde al dat een shutdown "heel lang gaat duren" als hij geen geld krijgt voor de muur.

Europese beurzen

In Europa waren de beurzen positiever gestemd. In Amsterdam ging de AEX licht omlaag met 0,2 procent. De beurzen in Londen en Frankfurt stegen iets, de Parijse CAC 40 bleef vrijwel vlak.