Pakketbezorgers reageren op klachten: 'Er is te weinig geduld en respect'

'De bezorger is al weg voordat ik de deur open heb kunnen doen'

Ook hierover wordt op sociale media geregeld geklaagd, al gaat die niet over bezorgers in het verkeer. Toch willen 'onze' bezorgers er wel wat over zeggen. "Iemand in loondienst heeft per dag 120 adressen", zegt Marjan Fledderus. "Dat zijn zo'n twintig stops per uur en drie minuten per klant. Andere bezorgers hebben meer stops per uur, en dus minder tijd. Sommige bezorgers hebben 300 adressen per dag (zzp'ers, red.), die hebben nog minder tijd om te wachten. En bedenk ook dat we soms flats in moeten."

De klachten worden ook wel eens overdreven, vindt ze. "Het gebeurt mij ook wel eens, maar dan heb ik al drie keer aangebeld en op het raam geklopt. Als ik dan het briefkaartje heb geschreven en dat in de bus wil doen, doen ze ineens de deur open."

George zegt enkele minuten te hebben voor ieder adres op zijn route en bij geen gehoor bij buren aan te bellen. "Omdat ik zo veel adressen per dag langs moet, heb ik minder tijd om lang te blijven", zegt hij ook.